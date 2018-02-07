شعاع كابيتال: 74 مليون درهم إماراتي أرباح العام 2017

أعلنت "شعاع كابيتال" اليوم عن نتائجها المالية السنوية للعام 2017، والتي أظهرت تحقيق الشركة أعلى مستوى من الأرباح السنوية منذ العام 2007.

وبلغت الأرباح السنوية لشعاع كابيتال مع نهاية العام 2017 ما مجموعه 74 مليون درهم إماراتي، وفق اتجاه تصاعدي بمعدل 156 في المئة عن العام 2016 ( 132.5 مليون درهم من الخسائر للعام 2016).

وشهد الربع الرابع من العام الماضي، تحولا في أداء الشركة من تسجيل 18.9 مليون درهم إماراتي من الخسائر خلال الربع الرابع 2016 إلى تحقيق 14.2 مليون درهم إماراتي من الأرباح خلال نفس الفترة من العام 2017.

وبلغت إيرادات الشركة للربع الأخير 42.8 مليون درهم إماراتي، بزيادة 22 في المئة عن الربع الرابع 2016 والذي بلغت إيراداته 35.1 مليون درهم إماراتي.

وواصلت وحدة إدارة الأصول التي تدير الصناديق والمشاريع العقارية للشركة في السعودية والإمارات والأسهم الخاصة وأدوات الدخل الثابت أداءها القوي بزيادة 105 في المئة في أرباحها لتصل 17 مليون درهم إماراتي.

وقد سلمت الوحدة ثاني مشاريعها الواقعة في أحد أبرز الأحياء التجارية والسكنية في وسط العاصمة السعودية، وهو فندق "سنترو واحة" الرياض، كما تستمر تلك الوحدة بالعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الأساسية، من بينها مشروع وادي الهدى متعدد الاستخدامات، وغيرها من المشاريع التي من المرتقب إطلاقها خلال العام 2018.

وكانت شعاع كابيتال كشفت في سبتمبر الماضي خططها لتطوير برج "دبوي"، المشروع العقاري الذي سيشكل معلماً مميزاً على شارع الشيخ زايد في مدينة دبي.