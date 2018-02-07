مسؤولة نفطية كويتية: البنوك ستمول معظم استراتيجية 2040

قالت وفاء الزعابي، العضو المنتدب لشؤون التخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأربعاء، إن النسبة الأكبر من تمويل استراتيجية القطاع النفطي البالغة قيمتها أكثر من 500 مليار دولار حتى 2040 ستكون من البنوك المحلية والأجنبية.

وكان نزار العدساني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، قال نهاية الشهر الماضي، إن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تسعى لتحقيق "طاقة إنتاجية من النفط الخام في دولة الكويت بشكل ثابت حول 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040". وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت حاليا نحو 3.15 مليون برميل يوميا.

وقالت الزعابي للصحافيين، اليوم، متحدثة عن الاستراتيجية التي أعلنها العدساني "التمويل الذاتي للمشاريع النفطية سيتراوح بين 30% و40% حسب طبيعة كل مشروع، والباقي من البنوك المحلية والأجنبية".

وأشارت إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تخطط لإنشاء منطقة صناعية بترولية للقطاع الخاص مساحتها 7.4 كيلومتر مربع لكنها لم تذكر تفاصيل.