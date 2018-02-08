توتال تتجه لإعادة شراء أسهم مع صعود أرباح 2017

ارتفع صافي الربح المعدل لشركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط والغاز 28% في 2017 إلى 10.6 مليار دولار مما مكنها من الإعلان عن خطط لمكافأة المساهمين عبر زيادة التوزيعات وإعادة شراء أسهم.

وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي للشركة، إن النتائج القوية جاءت مدفوعة بنمو الإنتاج الذي زاد 5% في 2017.

وأضاف أن توتال تخطط لإجراء استحواذات بنحو ملياري دولار في 2018 وأن الشركة ستعود إلى وضعها الطبيعي، فيما يتعلق بالتوظيف بعد تجميد التعيينات لثلاث سنوات.

وزاد صافي ربح توتال في الربع الأخير من 2017 بنسبة 19% إلى 2.9 مليار دولار مقارنة مع متوسط توقعات المحللين البالغ 2.8 مليار دولار. وبلغ إنتاج النفط 2.613 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا مقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 2.649 مليون برميل يوميا.

وكافأت توتال المساهمين بزيادة قدرها عشرة بالمئة في توزيعات الأرباح على مدى ثلاث سنوات. وسيرتفع التوزيع المرحلي لعام 2018 بنسبة 3.2% وتخطط الشركة لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار على مدى الفترة بين 2018 و2020.