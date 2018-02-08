"صافولا" تقر توزيع أرباح نقدية بـ10% من رأس المال

أقر مجلس إدارة مجموعة "صافولا" توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من رأس المال، أي ما يعادل 533,98 مليون ريال وبواقع 1 ريال لكل سهم، وذلك عن العام 2017.

وكشف بيان الشركة أن الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 533,980,684 سهماً وهي كامل أسهم رأسمال المصدرة.

وأضاف البيان أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم سيكون يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الموافق ليوم الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.

وكشفت الشركة أن موعد الجمعية سيحدد بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة والتي ستصادق على توصية المجلس أعلاه بتوزيع الأرباح، بناء عليه، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح لاحقاً.