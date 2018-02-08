"طاقة" تتحول للربحية بتسجيل 253 مليون درهم للربع الرابع

تحولت نتائج شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، للربحية خلال الربع الرابع من عام 2017 بتسجيل أرباح بـ253 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 17314 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2016.

وعلى مستوى العام الماضي، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 171 مليون درهم مقابل خسائر بنحو 19034 مليون درهم للفترة نفسها من 2016.

وسجلت الشركة إجمالي إيرادات سنوية بلغ 16.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالعام 2016 حيث وصل إلى 16.1 مليار درهم إماراتي.

وذكرت الشركة في بيان لها أن ارتفاع الإيرادات يعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع؛ مما انعكس إيجاباً على أداء أعمالنا في قطاع النفط والغاز، بينما لم يشهد قطاع الكهرباء والمياه أي تغيير.

كما سجلت الشركة أرباحاً محقّقة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 9.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالعام 2016 (حيث بلغت 8.5 مليار درهم إماراتي في عام 2016)، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات ومواصلة تحقيق الوفورات النقدية من التكاليف.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة للشركة 7.2 مليار درهم إماراتي، ما يمثل انخفاضاً نسبته 1% مقارنة بالعام 2016 حيث بلغت 7.3 مليار درهم، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع استثمار رأس المال بهدف تعزيز أداء محفظة أصول المجموعة القائمة.