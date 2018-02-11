انخفاض خسائر اتحاد عذيب الفصلية لـ32.9 مليون ريال

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) انخفاض خسائرها الفصلية إلى 32.9 مليون ريال، في الربع الرابع من 2017، مقابل 55.99 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016، بانخفاض 41.24%، ومقابل خسائر 29.81 مليون ريال بارتفاع 10.37%.

وذكرت اتحاد عذيب أن انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 لارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 13 مليون ريال نتيجة للدعم التسويقي وكذلك انخفاض المصروفات التشغيلية بمبلغ 20.66 مليون ريال.

وبلغت قيمة خسائر اتحاد عذيب خلال 2017 نحو 7.29 مليون ريال، مقابل 98.47 مليون ريال، بانخفاض 92.62%.