تراجع أرباح "الحكير" الفصلية 1.1% لـ49 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة "الحكير" إلى 287.9 مليون ريال للتسعة الأشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 15 %، مقارنة بـ339.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين تراجعت أرباح الشركة الفصلية بنسبة 1.1% إلى 48.6 مليون ريال مقارنة بـ 49.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- انخفاض المبيعات بنسبة 5.6% والتي وصلت إلى 1,350 مليون ريال وكانت أقل من مبيعات نفس الربع من السنة الماضية بمبلغ 80.7 مليون ريال.

جاء الانخفاض في الأرباح على الرغم من جودة مراقبة مصاريف البيع التي انخفضت بمبلغ 87.8 مليون ريال (7.9%) مقارنة مع نفس الربع من السنة الماضية، وأشارت الشركة إلى أن تحسن مصاريف البيع يرجع إلى العوامل التالية:

1 - انخفاض تكلفة البضائع بمبلغ 63.8 مليون ريال.

2 - انخفاض الإيجار بنحو 52 مليون ريال، في حين أن بعض البنود شهدت ارتفاعا مثل مخصصات مخزون بطيء الحركة بمبلغ 13.6 مليون ريال، والأجور بما قدره 10.9 مليون ريال، ومواد التغليف والتسويق على التوالي بمبلغ 13.9 مليون ريال. كنتيجة لمراقبة مصاريف البيع تمكنت الشركة من تحقيق ربح إجمالي بنسبة وصلت إلى 23.6% لهذا الربع بالمقارنة مع 21.8% بالنسبة لنفس الربع من السنة الماضية.

بينما تحسن الربح الإجمالي بـ7.1 مليون ريال بهذا الربع بالمقارنة مع الربع المماثل من السنة الماضية قد تبخر بسبب ارتفاع النفقات التالية:

1 - مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 9.3 مليون ريال.

2 - مخصصات الاستهلاك بمبلغ 2.6 مليون ريال، والنفقات المالية بمبلغ 3.1 مليون ريال.