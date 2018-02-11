أرباح "الطيار" السنوية تتراجع 39% إلى 497 مليون ريال

أعلنت مجموعة "الطيار" للسفر عن صافي أرباح بـ497 مليون ريال عن العام 2017، مقارنة بـ814 مليون ريال حققتها في العام 2016، أي بتراجع قارب 40%.

وعزت المجموعة في بيان على موقع السوق السعودية "تداول" سبب انخفاض إيراداتها خلال السنة الحالية مقارنة مع العام الذي سبق بنسبة 2٪ إلى تراجع إيرادات قطاع السفر والسياحة المحلي المتعلق بقطاع الأعمال الحكومي.

إلا أن إيرادات قطاع الفنادق قد تضاعف ثلاث مرات فيما حقق قطاع تأجير السيارات نمواً بلغ 48% مما قلص حدة تراجع الإيرادات.

تجدر الإشارة إلى أن حجوزات المجموعة عبر منصاتها الإلكترونية قد زادت خلال العام بنسبة 180% مقارنة مع العام الماضي (من 496 مليون ريال إلى 1.387 مليون ريال)، ويتمتع هذا القطاع بنمو متسارع انطلاقاً من استراتيجية المجموعة للتركيز على قطاع المبيعات الإلكترونية.