200 مليون ريال أرباح "هرفي" السعودية بتراجع 8%

حققت شركة هرفي للخدمات الغذائية أرباحا بنهاية 2017، بلغت قيمتها 200 مليون ريال، مقابل 217.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016، بتراجع 8.02%.

وبحسب شركة هرفي، فإن سبب انخفاض صافي الربح خلال 2017 مقارنة بالعام السابق بشكل جوهري يعود إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، والمصروفات الإدارية والنفقات التمويلية.

وبلغت ربحية السهم 3.09 ريال، مقارنة مع 3.36 ريال في 2016.

وحققت "هرفي" إجمالي أرباح 341.7 مليون ريال، مقابل 340.9 مليون ريال، في 2016، بارتفاع 0.24%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية 215.3 مليون ريال، مقابل 229.7 مليون ريال، في 2016، بتراجع 6.28%.