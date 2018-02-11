26 مليون درهم الأرباح الفصلية لـ"العربية للطيران"

أعلنت شركة العربية للطيران تحقيق صافي أرباح في 2017، بلغ 662 مليون درهم، بزيادة 30% عن صافي أرباح الشركة في 2016 والتي بلغت 509 ملايين درهم إماراتي.

وجاءت إيرادات الشركة على مدى العام 2017 موازية للإيرادات التي حققتها خلال الأشهر الاثني عشر السابقة حيث بلغت 3.74 مليار درهم. ونقلت الشركة على متن طائراتها ما يزيد عن 8.5 مليون مسافر في العام 2017 في حين لاتزال الناقلة تحافظ على معدلها لنسبة إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – والذي بلغ 79% خلال هذه الفترة.

وأصى مجلس إدارة "العربية للطيران" بتوزيع 10% من رأسمال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 10 فلوس لكل سهم. وسيتم طرح هذه التوصية التي تم التقدم بها خلال اجتماع مجلس إدارة "العربية للطيران" للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبل.

وكانت "العربية للطيران" قد أضافت 21 خطاً جديداً إلى شبكة وجهاتها العالمية في 2017 انطلاقاً من مراكز عملياتها الرئيسية الخمس في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر والأردن. وتسلمت الشركة أيضاً 4 طائرات جديدة خلال العام ليصل حجم أسطولها إلى 50 طائرة من طراز "إيرباص A320"، تسير رحلاتها إلى أكثر من 140 وجهة عالمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا.

وكانت "العربية للطيران" قد سجلت خلال الربع الأخير من العام 2017 أرباحاً صافية بلغت 26 مليون درهم إماراتي، مقابل خسائر سجلتها خلال الربع الرابع من 2016 والتي بلغت 33 مليون درهم.

كما وصلت إيرادات الشركة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، إلى 858 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 5.4% مقارنة بنحو 814 مليون درهم حققتها في الفترة ذاتها من العام 2016. ونقلت الشركة على متن طائراتها ما يزيد عن مليوني مسافر في الربع الأخير من العام 2017، مسجلة معدلاً مرتفعاً لإشغال المقاعد بلغ 78%.