305 ملايين درهم أرباح "دانة غاز" في 2017

حققت شركة "دانة غاز" أرباحا" صافية بلغت 305 ملايين درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع خسائر صافية بلغت 323 مليون درهم بنهاية العام 2016.

وعزت الشركة هذه الأرباح إلى تحسن الإنتاج وارتفاع أسعار البيع الفعلية للسوائل النفطية، إضافة إلى التسوية التي تمت مع حكومة إقليم كردستان العراق.

لكن مع ذلك، منيت الشركة بخسائر صافية خلال الربع الأخير من العام 2017، بلغت 153 مليون درهم، مع الإشارة إلى أن هذه الخسائر تقلصت بالمقارنة مع الربع المماثل من 2016 والتي بلغت 418 مليون درهم.

وأوضحت الشركة أن نتائج الربع الأخير تأثرت باحتساب مخصصات بنحو 125 مليون درهم لانخفاض قيمة حقل غاز الزوراء في الإمارات.

يشار إلى أن مستحقات "دانة غاز" المتأخرة لدى حكومة إقليم كردستان بلغت 7 ملايين دولار بنهاية العام الماضي، تمثل المبالغ المستحقة مقابل المبيعات المحلية لشهر ديسمبر.

أما المستحقات المتأخرة من مصر فتبلغ 228 مليون دولار. وقد تضاعف النقد لدى الشركة إلى 608 ملايين دولار بنهاية 2017.