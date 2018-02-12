جاسم الصديقي: نخطط لاستحواذات جديدة في المنطقة ومصر

أطلقت شركة شعاع كابيتال أعمالها رسميا فى مصر، اليوم، كنواة لبدء خطة توسعها وانتشارها في شمال إفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية ورئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال، جاسم الصديقي، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن الشركة تخطط لاستحواذات جديدة في المنطقة ومصر، مؤكدا أن الشركة المصرية تعد خطوة أولى في مصر وستتحول لبنك استثمار متكامل عام 2019.

وأشار الصديقي إلى أن شعاع كابيتال ستشارك في برنامج الطروحات المصري.

وكانت شعاع كابيتال قد تحولت للربحية بنهاية الربع الأخير من 2017، حيث حققت أرباحا بلغت قيمتها 74 مليون درهم خلال العام الماضي، وتعتبر أعلى مستوى من الأرباح السنوية منذ 2007.

وكانت شعاع كابيتال الإماراتية حققت أرباحا خلال الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 14.2 مليون درهم، وذلك مقارنة مع خسائر بنحو 19 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2016.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات بنسبة 22% إلى قرابة 43 مليون درهم.

وقال الصديقي "50% من أرباح شعاع جاءت من الإمارات و50% من السعودية، وهي من الأرباح غير التمويلية، ونخطط لأن تكون الأرباح من السوق المصرية 25% في 2020، وعلى الرغم من بدء نشاط شعاع في مصر منذ نحو شهر إلا أن الشركة الآن بين أكبر 20 شركة تداول في مصر، ومن ناحية الرخص لدينا رخصة السمسرة، ونستهدف الحصول على رخص بنك الاستثمار، وتقديم المشورة، وتعهد تغطية الاكتتابات والاستحواذات، ولهذا نخطط لأن تكون شعاع كابيتال مصر بنكا استثماريا متكاملا في 2018".

وفيما يتعلق بالطروحات الأولية قال الصديقي، تم الاجتماع مع وزراء في الحكومة المصرية، ونحن في طور نقاش مع شعاع لتغطية الاكتتابات، وتقديم المشورة وتوزيع الاستثمارات في الطروحات بمصر، وشعاع لديها استثمارات في القطاع العقاري في الإمارات والسعودية، وإذا كانت الفرص موجودة في السوق المصري فإن شعاع ستنظر في إدارة أو طرح صناديق عقارية، وتركيزنا في 2018 سيكون على الخدمات المالية غير البنكية.

وأوضح الصديقي أن استثمار مجموعة أبوظبي المالية في الشركات المختلفة بما فيها دانة غاز وراءه دافع مالي وحيوي، وهذه الشركات لديها تطورات، ونتوقع أن تحل مشاكل صكوك دانة غاز.

وفيما يخص خطط الاستحواذ على أبوظبي الأول المالية لم ينفِ الصديقي أو يؤكد هذه الأنباء وقال "نحن لدينا باع طويل ومنصة جميلة وقوية للأوراق المالية، ولدينا خطط للتوسع في مختلف المناطق، وإذا كان هناك فرص فنحن منفتحون للاستحواذ على هذه الشركة أو غيرها".