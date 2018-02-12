ذراع "دبي القابضة" للاتصالات تسعى لقرض جديد

تجري شركة Emirates International Telecommunications التابعة لدبي القابضة محادثات مع مجموعة من المصارف لجمع 2.1 مليار درهم لإعادة تمويل قروض قائمة.

وأفادت مصادر لوكالة "بلومبرغ" أن البنوك تشمل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور والبنك التجاري الدولي في الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Emirates International Telecommunications التي تمتلك حصصاً في Axiom Telecom وDU تحمل قروضاً بهذا المبلغ تستحق في عام 2020.

وقد باعت الشركة حصتها البالغة 35% في شركة Tunisie Telecom في ديسمبر الماضي لصالح "أبراج كابيتال".