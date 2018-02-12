موبايلي وSTC وزين تفوز بترددات جديدة للهاتف لـ15 عاما

فازت كل من موبايلي وشركة الاتصالات السعودية وزين بأطياف ترددات جديدة في المزاد الخاص بترددات الهاتف المتنقل وذلك لمدة 15 عاما.

وقالت شركة الاتصالات السعودية نها تلقت أشعارا من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بفوزها في المزاد الخاص بالترددات والذي نظمته واشرفت عليه الهيئة في النطاق 1800 والنطاق 700 ميجاهيرتز والذي يعتبر من اكثر النطاقات فعالية نظرا لخصائصه المتميزة في التغطية، وذلك لمدة 15 عام تبدأ خلال عام 2018م، و بقيمة إجمالية تبلغ 1.560 مليون ريال سعودي يدفع على دفعات متساوية خلال 14 عام ابتدأ من عام 2019، وبتمويل ذاتي من مصادر الشركة.

كما فازت موبايلي بأطياف ترددية إضافية في نطاقي 800 و1800 ميجاهرتز، بـ MHz 2x10 من الطيف الترددي في نطاق 800 ميجاهرتز مقابل مبلغ قدره 100,001,000 ريال سعودي، وسيتم دفع المبلغ على أقساط سنوية متساوية خلال 14 عام ابتدأ من بداية عام 2019م، بالإضافة إلى رسوم استخدام سنوية بمبلغ 54.000,000 ريال، وستكون هذه الترددات متاحة لاستخدام الشركة إبتداء من النصف الثاني لهذا العام.

وكذلك فازت موبايلي ب MHz 2x5 من الطيف الترددي في نطاق 1800 ميجاهرتز تضاف الى MHz 2x15 من الطيف الترددي في نطاق 1800 ميجاهرتز والتي تملكها الشركة مسبقاً في هذا النطاق)مقابل مبلغ قدره 30.005.000 ريال، وسيتم دفع المبلغ على أقساط سنوية متساوية خلال 14 عام ابتدأ من بداية عام 2019م، بالإضافة إلى رسوم استخدام سنوية بمبلغ 19.285.714 ريال. ستكون هذه الترددات متاحة لاستخدام الشركة إبتداء من 1 مارس المقبل.

وسيتم سداد رسوم الترددات عن طريق التدفقات النقدية للشركة والتسهيلات التمويلية المتوفرة لديها.

وقالت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" إنها أنهت استحوذت على 2x10 ميجاهيرتز من النطاق الترددي 800 ميجاهيرتز، وذلك لمدة 15 عام، و بقيمة إجمالية تبلغ 84.000.000 ريال، وسيتم دفع المبلغ على أقساط سنوية متساوية خلال 14 عام تبدأ من 1 يناير2019م، بالإضافة إلى رسوم استخدام سنوية قدرها 54.000.000 ريال. وستكون هذه الترددات متاحة ابتداء من النصف الثاني للعام 2018م.

ومن المفترض أن يصبح بعد هذا الاستحواذ إجمالي الطيف الترددي لدى شركة زين يشمل ترددات في نطاقات 800، 900، 1800، و 2100 ميجاهيرتز.

وستقوم زين بتمويل إجمالي الرسوم السنوية للطيف الترددي الجديد من تدفقاتها النقدية التشغيلية والاحتياطي النقدي الحالي، كما أن هذا الاستثمار كان متوقعا في خطة الأعمال لعام 2018م.