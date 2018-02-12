نمو أرباح "إعمار مولز" الفصلية 27% لـ156 مليون دولار

أعلنت "إعمار مولز"، شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي، تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.080 مليار درهم بما يعادل 566 مليون دولار خلال 2017 بنمو نسبته 11% مقارنة بصافي أرباح 2016 والذي بلغ 1.874 مليار درهم أو ما يعادل 510 ملايين دولار.

وحققت "إعمار مولز" إيرادات خلال 2017 بقيمة 3.629 مليار درهم بنمو نسبته 12% مقارنة بإيرادات 2016 والتي بلغت 3.227 مليار درهم.

وخلال الربع الرابع من 2017، سجلت "إعمار مولز" أرباحاً صافية بقيمة 574 مليون درهم أو 156 مليون دولار، بنمو نسبته 18% مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث والبالغة 485 مليون درهم ونمو نسبته 27% مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع من 2016 والذي بلغ 452 مليون درهم أو 123 مليون دولار.

ووصلت إيرادات الربع الرابع 1.129 مليار درهم بنمو نسبته 29% مقارنة بإيرادات الربع الثالث من 2017 والبالغة 876 مليون درهم ونمو بنسبة 35% مقارنة بإيرادات الربع الرابع من 2016 والتي بلغت 835 مليون درهم.

وبلغ معدل الإشغال في أصول "إعمار مولز" 94% خلال عام 2017. واستقبلت مراكز التسوق والمراكز التجارية التابعة للشركة 130 مليون زائر خلال عام 2017 بنمو نسبته 4% مقارنة بعدد الزوار في عام 2016 والذي بلغ 125 مليون زائر.