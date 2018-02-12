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نمو أرباح "إعمار مولز" الفصلية 27% لـ156 مليون دولار

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلنت "إعمار مولز"، شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي، تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.080 مليار درهم بما يعادل 566 مليون دولار خلال 2017 بنمو نسبته 11% مقارنة بصافي أرباح 2016 والذي بلغ 1.874 مليار درهم أو ما يعادل 510 ملايين دولار.

وحققت "إعمار مولز" إيرادات خلال 2017 بقيمة 3.629 مليار درهم بنمو نسبته 12% مقارنة بإيرادات 2016 والتي بلغت 3.227 مليار درهم.

وخلال الربع الرابع من 2017، سجلت "إعمار مولز" أرباحاً صافية بقيمة 574 مليون درهم أو 156 مليون دولار، بنمو نسبته 18% مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث والبالغة 485 مليون درهم ونمو نسبته 27% مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع من 2016 والذي بلغ 452 مليون درهم أو 123 مليون دولار.

ووصلت إيرادات الربع الرابع 1.129 مليار درهم بنمو نسبته 29% مقارنة بإيرادات الربع الثالث من 2017 والبالغة 876 مليون درهم ونمو بنسبة 35% مقارنة بإيرادات الربع الرابع من 2016 والتي بلغت 835 مليون درهم.

وبلغ معدل الإشغال في أصول "إعمار مولز" 94% خلال عام 2017. واستقبلت مراكز التسوق والمراكز التجارية التابعة للشركة 130 مليون زائر خلال عام 2017 بنمو نسبته 4% مقارنة بعدد الزوار في عام 2016 والذي بلغ 125 مليون زائر.

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