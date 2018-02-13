ارتفاع أرباح أرامكس الربعية 25% إلى 165 مليون درهم

ارتفعت الأرباح الربعية لشركة أرامكس بنسبة 25% لتصل إلى 165 مليون درهم.



وارتفعت أرباح الشركة السنوية بشكل طفيف خلال العام 2017 بنسبة 2٪ لتصل إلى 435.4 مليون درهم، مقارنة مع 426.6 مليون درهم في العام 2016، وتأثر نمو الأرباح الصافية بتسوية القيمة العادلة لمرة واحدة والمتعلقة باستثمار أرامكس في شركة "أرامكس المشرق للخدمات اللوجستية" في مصر خلال الربع الثاني من العام 2016، ولولا هذه التسوية لكانت الأرباح الصافية قد ارتفعت بنسبة 13٪ في العام 2017.

ووصلت إيرادات أرامكس للعام 2017 إلى 4,7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9٪ مقارنة مع 4.3 مليار درهم للعام 2016، وتأثرت الإيرادات بتقلبات أسعار صرف العملات، لا سيّما الجنيه المصري، الأمر الذي لولاه لكانت الإيرادات لعام 2017 سجلت نمواً بنسبة 11% على أساسٍ سنوي.

وأظهرت النتائج نمو الإيرادات خلال الربع الرابع من العام 2017 بنسبة 14٪ لتصل إلى 1,32 مليار درهم، مقارنة مع 1,15 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2016. كما بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الرابع 165 مليون درهم، لتسجل نمواً بنسبة 25٪. وحققت خدمات النقل السريع الدولي من أرامكس أداءً قوياً، حيث نمت إيراداتها خلال الربع الرابع من العام 2017 بنسبة 22٪ لتصل إلى 609 ملايين درهم.

وسجلت إيرادات خدمات النقل السريع المحلي نمواً كبيراً بنسبة 10٪ لتصل إلى 272 مليون درهم إماراتي، مدفوعة بنمو أنشطة التجارة الإلكترونية المحلية في معظم الأسواق.

كما نمت إيرادات خدمات الشحن بنسبة 11٪ لتصل إلى 304 ملايين درهم، وذلك بفضل الانتعاش القوي الذي شهدته خدمات أرامكس الموجهة لقطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، ونمو أنشطة الشركة في أسواق شمال إفريقيا والمشرق العربي وآسيا.

وشهدت أعمال أرامكس في إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية نمواً بنسبة 2٪ لتصل إلى 69 مليون درهم. ويعزى ذلك إلى نمو أعمال الشركة في أسواقها الرئيسية، وخاصةً في الإمارات وسنغافورة.