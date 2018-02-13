الخرافي للعربية: خرجت ُ من مجموعة الخير بعد تقسيم الإرث

انعقدت أمس الجمعية العمومية الاستثنائية لمجموعة زين، وبحث المساهمون فيها بنداً واحداً هو صحة قرار مجلس الإدارة السابق في بيع أسهم خزينة المجموعة إلى عمانتل.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر الخرافي، في مقابلة مع العربية إن صفقة بيع أسهم الخزينة جاءت لمصلحة كافة المساهمين.

وقال الخرافي إن بيع أسهم الخزينة إلى عمانتل خفّض الديون لحقوق المساهمين.

وأكد الخرافي أن سعر 600 فلس لبيع أسهم الخزينة هو أفضل سعر وأنه لم يتقدم مشتر بسعر أعلى في مزاد أسهم الخزينة ولذلك تمت الصفقة بعد أسبوعين من عرض السعر. وأضاف أن معطيات السوق هي التي تحكم الصفقات وقيمتها.

وردا على سؤال لقناة "العربية" حول ما قاله الخرافي في الجمعية العمومية بأنه لم يكن يملك في مجموعة الخير عند اتمام صفقة اسهم الخزينة باعتباره خرج من المجموعة بسبب إعادة تقسيم الإرث فيها، قال الخرافي "كان الغرض من ذلك التوضيح في العمومية أني لم أكن مالكا في مجموعة الخير عند إتمام الصفقة، بالتالي لم أكن طرفا أو مضطلعا على قرارات مجموعة الخير ومسؤوليتي كرئيس تنفيذي هي حماية مصالح المساهمين".