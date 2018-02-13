نمو أرباح إعمار للتطوير السنوية 30% لـ747 مليون دولار

أعلنت "إعمار للتطوير" نمو صافي أرباحها بنسبة 30% خلال 2017، لتصل إلى 2.74 مليار درهم أو 747 مليون دولار، مقارنة بصافي أرباح 2.11 مليار درهم أو 575 مليون دولار في 2016.

ووصل إجمالي إيرادات العام الماضي إلى 8.86 مليار درهم بنمو نسبته 28% مقارنة بإيرادات 2016 والتي بلغت 6.89 مليار درهم. ولدى الشركة مشاريع بقيمة 41 مليار درهم أو 11 مليار دولار كما في 31 ديسمبر الماضي، ما يعكس ركائزها المالية القوية مع أكثر من 24 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها خلال السنوات الأربع المقبلة.

وحققت "إعمار للتطوير" مبيعات إجمالية بقيمة 18.03 مليار درهم بنمو نسبته 25% مقارنة بالمبيعات المسجلة في 2016 والتي بلغت قيمتها 14.41 مليار درهم، وجاء ذلك مدفوعاً بإطلاق 9531 وحدة سكنية ضمن 21 مجمعاً سكنياً في عدد من مشاريع المجمّعات المتكاملة التي تطورها الشركة.

وقامت "إعمار للتطوير" بتسليم أكثر من 34700 وحدة سكنية منذ عام 2002.

وشملت المشاريع التي تم إطلاقها خلال عام 2017 كلاً من "كريك جيت" و"هابور جيت" و"كريك رايز" و"العنوان هاربور بوينت" و"17 آيكون بي" و"آيلاند بارك" و كوف في خور دبي، و"بارك هايتس 1 و2" و"ميبل 3" و"سدرة 3" و"بارك ريدج" و"كلوب فيلاز" في دبي هيلز استيت، و"جولف فيوز" و"إربانا 2و3" و"جولف لينكس" في إعمار الجنوب، و"زعبيل سكوير" في زعبيل، و"داون تاون فيوز 2" و"فيدا دبي مول" في وسط مدينة دبي، وفيدا ريزيدنس بمرسى دبي. وشهد إطلاق جميع المشاريع الجديدة، التي تبلغ قيمة مبيعاتها الإجمالية 20.08 مليار درهم (للوحدات المباعة وغير المباعة)، استجابة قوية من قبل المستثمرين.