"بي بي" تعتزم استثمار مليار دولار في مصر خلال 2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي"، البريطانية، بوب دادلي، إن الشركة تتطلع إلى استثمار أكثر من مليار دولار في مصر هذا العام لتعود الدولة وجهة رئيسية لاستثماراتها.

وأوضح خلال مؤتمر "ايجيبس 2018"، أن الشركة لم تعد لديها متأخرات مستحقة على الحكومة المصرية.

وكانت مصر مدينة لشركات النفط الأجنبية بنحو 2.4 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، لكن قام البنك المركزي المصري بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول بسداد كامل هذه المستحقات خلال الفترات الماضية.

واستبعد رئيس شركة بي بي صدمة في المعروض النفطي قبل نهاية العقد الحالي أو بعده، مؤكداً أن شركته تخطط على أساس أسعار للخام في نطاق 50 إلى 65 دولارا للبرميل حتى نهاية العقد الحالي.

وأضاف: "نخطط للعام الحالي على أساس 55 دولارا للبرميل رغم أننا أعلى من ذلك بقليل وربما نظل أعلى منه بقليل طوال العام".