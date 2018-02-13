"دو": سنعزز الاستثمارات في إنترنت الأشياء والـBig Data

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، عثمان سلطان، في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، أن التوجه اليوم هو نحو تعزيز الاستثمارات في إنترنت الأشياء، منوهاً بالدور الذي لعبته "دو" كشريك استراتيجي في مبادرات أساسية في التحول الرقمي.

وقال: "نحن شريك أساسي في مبادرة دبي الذكية، ومبادرة "طموح" دبي لتكون أذكى وأسعد مدينة في العالم، لذا فإن الاستثمارات في موضوع التطبيقات الجديدة والاستثمارات في إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة أو الـbig data والذكاء الاصطناعي والروبوتات يدخل ضمن استراتيجيتنا".

وأضاف: "المحتوى الرقمي في تغير مستمر، لذ فالتحدي هو في السعة والأسعار في خدمات الاتصالات اللاسلكية".

وبين أن "طموح" دبي الذكية هو من أكثر المنظومات المتكاملة في العالم عن المدن الذكية، علماً أن الإمارات هي من أكثر دول العالم انتشارا في استخدام التطبيقات وفي مجال البنى التحتية للاتصال، سواء الاتصال من خلال شبكات الاتصال أو الـwifi ، "لذا فإننا قد قطعنا شوطاً كبيرا في تحقيق رؤية الإمارات 2021".