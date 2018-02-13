"عذيب" تتخلف عن سداد الدفعة الأولى للترددات المخصصة لها

أعلنت شركة "اتحاد عذيب" للاتصالات، عن تلقيها خطاباً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ينص بعدم التزام الشركة بسداد الدفعة الأولى للترددات التي تم طرحها في المزاد العلني للنطاقين (700) و(1800) ميغاهيرتز.

وقضى خطاب الهيئة، باستعادة الترددات التي كانت تعتزم الهيئة تخصيصها للشركة، على نتيجة المزاد المنوه عنه، لعدم الالتزام بسداد الدفعة المالية الأولى لتلك الترددات.

وباشرت الهيئة، إجراءات تسييل الضمان البنكي المُقدّم من الشركة، والبالغة قيمته 50 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، أن هذا الإجراء سيؤدي إن تم، إلى ارتفاع خسائر الشركة إلى ما يقارب 367 مليون ريال، والتي تشكل 58% من رأس المال.