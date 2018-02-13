هل تصبح شعاع كابيتال من أكبر 5 لاعبين في بورصة مصر؟

قال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار شعاع كابيتال الإماراتي، جاسم الصديقي، إن ذراع البنك لتداول الأوراق المالية في مصر ستصبح من أكبر 5 لاعبين في السوق المحلية بنهاية هذا العام.

وأضاف الصديقي "عملنا على إعادة فتح الشركة في مصر على مدار الستة أشهر الماضية، علماً أن الشركة حاليا تأتي في المرتبة 18 بين شركات تداول الأوراق المالية العاملة في مصر".

وجاء ترتيب شركة شعاع لتداول الأوراق المالية في المركز الثامن عشر بنهاية شهر يناير/كانون الثاني بين 137 شركة عاملة في سوق المال المصرية في مجال السمسرة وتداول الأوراق المالية من حيث قيم التداول.

وكان ترتيب شعاع لتداول الأوراق المالية في المركز الـ 59 بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضاف "نعمل على الحصول على تراخيص لتقديم خدمات الاستشارات المالية والترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة الأصول خلال هذا العام".

ويبلغ رأس المال العامل لشعاع لتداول الأوراق المالية التي عاودت نشاطها في مصر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 90 مليون جنيه (5.1 مليون دولار) ورأسمالها المرخص به 500 مليون جنيه.

وأضاف الصديقي لرويترز أن شركته في مصر عندما تتحول "لبنك استثمار خلال هذا العام سيكون جل تركيزنا على الشركات والمؤسسات ولكن خدمات الأفراد ستكون متوفرة أيضا لدينا. هناك تعافٍ حاليا في الاقتصاد المصري وهذه فرصة للمستثمرين للدخول للسوق، لدينا 8000 من العملاء ذوي الملاءة المالية، ولذا نتوقع جذب رؤوس أموال كثيرة إلى مصر".