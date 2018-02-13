DXB ENTERTAINMENTS تسعى لإعادة هيكلة قرض بمليار دولار

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر قولها إن شركة DXB ENTERTAINMENTS المطورة لمشروع Dubai Parks and Resorts تجري محادثات مع بنوك من إجل إعادة هيكلة قرض بـ1.15 مليار دولار، مضيفة أن الشركة الإماراتية طلبت من البنوك تجميد الدفعات لمدة ثلاث سنوات، علما أن التمويل يُستحق عام 2026.

ومن بين المقرضين بنوك أبوظبي التجاري ودبي الإسلامي وQNB. ويأتي ذلك بعد أن جاء عدد زوار مدينة الملاهي في دبي أقل من التوقعات.

واستخدمتDXB ENTERTAINMENTS القرض لبناء LEGOLAND دبي عام 2014.

وكانت DXB ENTERTAINMENTS قد تكبدت خسائر سنوية بـ1.116 مليار درهم العام الماضي، لتكون بذلك أكثر من ضعف الخسائر التي تكبدتها خلال العام الأسبق.

ورغم تكبد الخسائر، إلا أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 552 مليون درهم، مقارنة بإيرادات بقيمة 76 مليون درهم في العام الأسبق، علما بأنها بدأت عملياتها في الربع الأخير من العام 2016.