تراجع الأرباح الربعية لداماك 45% إلى 450 مليون درهم

أظهرت النتائج المالية لشركة "داماك العقارية" انخفاضاً في أرباحها الربعية بنسبة 45% لتصل إلى 450 مليون درهم. وجاءت الأرباح أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى أرباح بقيمة 950 مليون درهم.

وبحسب النتائج، تراجع صافي أرباح الشركة في نهاية عام 2017 بنسبة 25% بالغا 2759.8 مليون درهم مقارنة بـ 7156.2 مليون درهم قيمته في عام 2016.

وأظهرت النتائج ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنحو 24%، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل إلى 272.7 مليون درهم مقابل 182.6 مليون درهم خلال عام 2016.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية الأخرى للشركة إلى 290.6 مليون درهم مقابل 594.1 مليون درهم خلال العام السابق.

وكانت النتائج المالية للشركة أظهرت، في وقت سابق، بلغت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2.30 مليار درهم، مقابل ربح قيمته 2.84 مليار درهم للفترة ذاتها من العام السابق، بانخفاض نسبته 20%.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسبة 25%.