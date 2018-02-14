"دريك آند سكل" تحقق أرباحا فصلية بـ700 ألف درهم

سجلت دريك آند سكل أرباحا خلال الربع الرابع بلغت 700 ألف درهم مقارنة مع خسائر بقيمة 489 مليون درهم، وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات. وجاءت الأرباح عكس توقعات وكالة بلومبرغ التي أشارت إلى خسائر بـ115 مليون درهم.

في المقابل، تفاقمت خسائر دريك آند سكل خلال العام بأكمله بـ72% إلى 1.4 مليار درهم. مقارنة بخسائر قدرها 815.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأعلنت الشركة أن محفظة المشاريع قيد التنفيذ بلغت 5.5 مليار درهم بنهاية عام 2017، كما بلغت قيمة المشاريع الجديدة خلال العام الحالي 494 مليون درهم.

وبحسب الشركة، فإن قيمة إجمالي المشاريع الجديدة قاربت نصف مليار درهم خلال العام الماضي.