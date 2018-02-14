1.6 مليار دولار أرباح "إعمار" في 2017 بنمو 16%

أعلنت شركة " #إعمار_العقارية "، تحقيق أرباح صافية بقيمة 5.704 مليار درهم أو ما يعادل 1.553 مليار دولار خلال 2017، بنمو نسبته 16% مقارنة بأرباح 2016، والتي بلغت 4.917 مليار درهم أو ما يعادل 1.339 مليار دولار.

وقالت #إعمار إنها حققت إيرادات إجمالية خلال 2017، بلغت 18.812 مليار درهم، بنمو 21% مقارنة بإيرادات في 2016 بلغت 15.540 مليار درهم.

وبلغت قيمة أرباح إعمار في الربع الرابع من 2017 نحو 1357 مليون درهم، مقابل 5360 درهم، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وشهد الربع الرابع من 2016، تحقيق إيرادات استثنائية عبر حصول إعمار على تعويض بقيمة 316 مليون درهم من شركة التأمين نتيجة الحريق في فندق "العنوان".

واستكملت "إعمار" خلال عام 2017 إدراج شركة التطوير التابعة لها في الإمارات " #إعمار_للتطوير عبر بيع 20% من أسهم الشركة في طرح أولي عام وجمعت بذلك 4.824 مليار درهم كما أعلنت عن توزيع أرباح نقدية استثنائية بقيمة 4 مليار درهم من عائدات الاكتتاب.

ووصلت إيرادات "إعمار" من العمليات الدولية إلى 3.603 مليار درهم خلال 2017 بنمو نسبته 35% مقارنة بإيرادات 2016 التي بلغت 2.665 مليار درهم. وتبلغ نسبة مساهمة العمليات الدولية لـ"إعمار" حالياً 19% من إجمالي الإيرادات.

وخلال الربع الرابع من 2017، حققت إعمار إيرادات بقيمة 5.360 مليار درهم بنمو نسبته 21% مقارنة بإيرادات الربع الرابع من 2016 والتي بلغت 4.437 مليار درهم، كما حققت "إعمار" أرباحاً تشغيلية صافية بقيمة 1.357 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بنمو نسبته 5% مقارنة بصافي الأرباح التشغيلية المسجلة بالربع الرابع من 2016.