تراجع أرباح "الدار" الفصلية 80% لـ140 مليون درهم

أعلنت شركة الدار العقارية، مدرجة بسوق أبوظبي المالي عن تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من 2017، بنسبة 80%.

ووفقاً لبيان الشركة بلغ صافي أرباح الشركة نحو 140 مليون درهم بما يعادل 38.11 مليون دولار، مقابل 700 مليون درهم أو مايعادل 190.536 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2016.

وعلى مستوى الأرباح السنوية للشركة بلغ صافي أرباحها خلال 2017 نحو 2 مليار درهم، مقابل 2.75 مليار درهم لتتراجع بنسبة 27.3%.

وكانت الشركة قد سجلت في التسعة أشهر الاولى من 2017 تراجع في صافي أرباحها بنسبة 9% إلى 1.86 مليار درهم مقابل 2.05 مليار درهم.

وأوضح بيان الشركة ان صافي أرباحها السنوية تأثر بتعديل قيمة محفظة إدارة الأصول بنسبة 3%.

وحققت محفظة إدارة الأصول والتي تضم مجموعة متنوعة من العقارات تشمل المشاريع السكنية، والتجزئة، والمساحات المكتبية والفنادق، أداءَ مرناً خلال العام 2017، وبلغ صافي الدخل التشغيلي 1.6 مليار در هم، أي نفس معدل العام 2016، وتماشياً مع المستوى المستهدف.

وسجلت الشركة خلال الربع الرابع 1.2 مليار درهم اجمالي مبيعات المشاريع التطويرية مدفوعةً بمبيعات مشروعي وترز أدج وياس ايكرز.

وقال رئيس مجلس إدارة الدار العقارية محمد خليفة المبارك، "تمتلك أبوظبي رؤية تنموية شاملة وواضحة. وتسهم الدار، الرائدة في القطاع العقاري في الإمارة، بدور مهم في دعم النمو. وينصب تركيزنا على بناء وجهات متميزة ومرغوبة للزوار والسكان وهو ما يعزز خططنا للنمو ويضع أسساً صلبة لمواصلة النجاحات في العام الحالي".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية طلال الذيابي، "ارتفعت مبيعات المشاريع التطويرية إلى 3.5 مليار درهم، وهو ما يؤكد الإقبال القوي على عقارات شركة الدار. ونواصل توسيع محفظة أصولنا حيث قمنا بالاستحواذ على البرج الدولي، وتحقيق صافي دخل تشغيلي 1.6 مليار درهم، وهو ما يتماشى مع المستوى المستهدف".

وأضاف: "لدينا خطط طموحة للعام 2018 وتشمل إطلاق مشاريع تطويرية متميزة، ومواصلة دراسة الفرص لضمان نمو أصولنا في الأسواق الحالية والجديدة. شركة الدار ترتكز إلى أسس متينة، ومساحات كبيرة من الأراضي، وخبرة واسعة وعميقة بالقطاع العقاري، ومحفظة أصول متميزة، قادرة على تحقيق خطط النمو، واستراتيجيتنا التي تهدف لتطوير وجهات مرغوبة في أبوظبي".

وتقدم مجلس إدارة الشركة بتوصية لتوزيع أرباح نقدية بقيمة 12 فلساً للسهم الواحد عن العام 2017، بارتفاع 9% مقارنة مع 11 فلس التي تم توزيعها عن العام 2016.

وأطلقت شركة الدار العقارية مشروعين تطويريين- ذا بردجز ووترز أدج- خلال العام 2017، وشهد المشروعان استجابة استثنائية حيث تم بيع كافة الوحدات خلال أسابيع من إطلاقهما في أبريل وسبتمبر 2017. وخلال 2017، قامت الشركة بإطلاق 1900 وحدة سكنية، وارتفع إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية إلى 3.5 مليار درهم، وهو ما يتفوق على المستوى المستهدف.

كما تسير الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد لها في المشاريع التطويرية الأخرى والتي شهدت ترسية عقود بـ3 مليارات درهم خلال العام 2017. وفي ديسمبر، بدأ تسليم الوحدات السكنية في مشروع "أنسام" للعملاء الذين انتقلوا لمنازلهم ليصبحوا من سكان جزيرة ياس في المجمعات التي تقع بالقرب من الأصول الترفيهية لشركة الدار في الجزيرة. كذلك، بدأ تسليم وحدات مشروع "الهديل" في البندر، خلال ديسمبر 2017. ودخلت الأعمال الإنشائية في مشاريع "ناريل"، و"وست ياس" و"المريف" مراحلها الأخيرة ومن المقرر تسليمها في النصف الأول من العام 2018.