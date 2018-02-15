الخطوط السعودية: نعمل في بيئة تنافسية دون امتيازات خاصة

قال مدير عام الخطوط السعودية، صالح الجاسر، إن الشركة تعتمد على مواردها الذاتية في توسيع أسطولها وتنمية مواردها، مبينا أن الشركة تمكنت لأول مرة منذ فترة طويلة في تحقيق أرباح فصلية، ومشيرا إلى أنه تم ضبط التكاليف وتنمية الإيرادات بنحو 8%.

وأضاف الجاسر، في لقاء مع العربية، أن الأداء المالي للخطوط السعودية في تحسن مع خفض التكاليف، منوها بأن الخطوط السعودية تتطلع لتحقيق أرباح على مستوى العام.

وفيما أشار إلى أن تخفيض التكاليف وتعزيز الإيرادات ساهما بتحقيق أرباح بالربع الثالث، أكد أن الشركة أحدث نموا بالخطوط الداخلية والدولية بإضافة ملايين المقاعد.

وقال: "فتحنا 10 محطات جديدة بالخطوط الدولية بالعامين الماضيين، وقد نما عدد الركاب بالخطوط الدولية بـ14% في 2017".

وعن خطط الاستحواذ وتوسيع الأسطول، أوضح الجاسر أن الخطوط السعودية أعلنت بالعامين الماضيين الاستحواذ على 113 طائرة، مضيفاً: "استلمنا في العامين الماضيين 62 طائرة، منها 33 طائرة في 2017".

وفيما شدد الجاسر على أن شركة الخطوط السعودية تعمل في بيئة اقتصادية جاذبة تنافسية ولا امتيازات خاصة للشركة، كشف أن الخطوط السعودية تنتظر استلام ما يصل إلى 70 طائرة ضمن طلبيات المؤسسة.

هذا وأطلقت الخطوط الجوية السعودية مبادرة ومشروعا استراتيجيا جديدا، تهدف من خلاله لتكون مصنفة كشركة 5 نجوم وضمن أول خمس شركات عالميا.

وقال خلال مؤتمر صحافي، إنه تم وضع جدول زمني لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع .

أما عن إجراءات التخصيص، فأكد الجاسر أنها مستمرة حيث تخضع لإشراف اللجنة التي يرأسها وزير النقل، مبينا أنه سيتم الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية لشركة الخدمات الطبية خلال أيام.

كما أشار إلى أنه يتم استكمال الإجراءات ومتابعة أوضاع السوق لاختيار الوقت المناسب لطرح أسهم الخطوط الجوية السعودية للشحن.