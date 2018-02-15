بلومبيرغ: فلاي ناس تعين "سيتي غروب" لترتيب الطرح العام

أعلنت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ"، أن "سيتي غروب" سيقوم بتقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي لطيران "فلاي ناس" جنبا إلى جنب مع مورغان ستانلي والأهلي كابيتال.

ولفتت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن شركة "فلاي ناس" تعتزم طرح أسهمها بنهاية العام 2018 أو أوائل عام 2019.

ويحاول بنك "سيتي غروب" الأميركي إعادة بناء عملياته في المملكة العربية السعودية بعد تخارجه من السوق عام 2004.

ومن خلال الترخيص المصرفي الاستثماري الذي حصل عليه "سيتي غروب" في أبريل الماضي، يمكن للبنك الأميركي أن يقدم خدمات استشارية محلية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ التي تتخذ من خلالها الشركة المستهدفة مقرا لها في السعودية.

يذكر أن "سيتي غروب" قد لعب أدوارا رئيسية في الطرح الأول للسندات الدولارية في السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار في العام 2016، و9 مليارات دولار من السندات الإسلامية في العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "فلاي ناس"، التي بدأت عملياتها في عام 2007، ستكون أول شركة طيران مدرجة في البورصة.