تكاليف بـ1.6 مليار دولار تلقي بظلالها على أرباح إيرباص

تكبدت إيرباص مصاريف قدرها 1.3 مليار يورو (1.6 مليار دولار) في ما يتعلق بطائرة النقل العسكري ايه 400 ام، ما يرفع تكاليف المشروع المتعثر إلى أكثر من 8 مليارات يورو ويلقي بظلاله على نتائج تظهر أرباحا أساسية وسيولة أعلى من المتوقع.

وقفز سهم أكبر مجموعة طيران أوروبية 9.2% ليلامس أعلى مستوى في أسبوعين، بعدما خفضت ايرباص تكاليف طائرتها الجديدة ايه 350.

وأكدت أنها تتطلع لزيادة إنتاج النموذج ايه 320 الأكثر مبيعا 17% إلى 70 طائرة شهريا في ظل طلب قوي. وتتوقع الشركة اتخاذ قرار في العام الحالي بشأن زيادة إنتاج الطائرة A350.

وتواصلت ايرباص مع شركات صناعة المحركات لحل أزمة التأجيلات التي تسببت في اضطراب تسليمات طائرتها A320 NEO، وقالت إن تحقيق هدفها لتسليم 800 وحدة في العام الحالي يعتمد على أداء هؤلاء الموردين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة توم إندرز اليوم الخميس "تواجهنا العديد من التحديات لكننا نستطيع التعامل معها".

وحققت ايرباص زيادة 8% في أرباح التشغيل المعدلة لتبلغ 4.253 مليار يورو بإيرادات قدرها 66.767 مليار يورو، وتوقعت زيادة 20% في الأرباح الأساسية وهو بند محط متابعة واسعة.

وكان متوسط توقعات المحللين لأرباح التشغيل المعدلة لعام 2017 حوالي 3.996 مليار يورو بإيرادات 67.343 مليار يورو.

ورفعت الشركة توزيعات الأرباح 11%.

وتأتي التكاليف المتصلة بالطائرة ايه 400 ام بعدما توصلت ايرباص في الأسبوع الماضي إلى اتفاق مؤقت مع 7 مشترين من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بشأن تأجيلات أخرى لطائرة النقل العسكري الجديدة.

وتحملت ايرباص 117 مليون يورو في الربع الأخير من العام بعد تسوية مع ممثلي ادعاء ألمان في قضية فساد متصلة ببيع مقاتلة إلى النمسا في 2003. تشمل التكاليف 35 مليون يورو مصاريف قانونية.

وعلى صعيد الطائرات التجارية، قالت ايرباص إنها في سياق التحول إلى النموذج المحدث من الطائرة ايه 320 لكنها تواجه تأجيلات في توريد المحركات من برات آند ويتني بشكل أساسي، إضافة إلى بعض التأجيلات من سي.اف.ام انترناشونال لصناعة المحركات.

وقالت الشركة إنها مازالت تدرس تأثير مشكلات جديدة في محركات برات تسببت في منع طيران بعض الطائرات ووقف بعض التسليمات في الأسبوع الحالي.

ولفت إندرز إلى أنه يتواصل مباشرة مع رئيسي سافران وجنرال إلكتريك المالكتين لشركة سي.اف.ام التي أعلنت تأجيل تسليم محركات لعدة أسابيع.