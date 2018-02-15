نمو أرباح "دو" الفصلية 15% إلى 425 مليون درهم

ارتفعت أرباح شركة الاتصالات المتكاملة "دو"، المزود الثاني لخدمات الهاتف في الإمارات، الربعية بنسبة 15% لتصل إلى 425 مليون درهم. وجاءت الأرقام اقل من توقعات المحللين عند 470 مليون درهم.

انخفضت أرباح الشركة إلى 1711.8 مليون درهم (37.8 فلس/للسهم) بنهاية عام 2017، مقارنة بأرباح قدرها 1752.6 مليون درهم، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016.

يعود سبب تراجع الأرباح خلال العام الحالي إلى ارتفاع تكاليف المنتجات بنسبة 35 % لتصل إلى 1015.1 مليون درهم مقارنة بـ 754.3 مليون درهم خلال عام 2016، وارتفاع المصروفات الأخرى إلى 478.5 مليون درهم مقابل 359.5 مليون درهم خلال العام الماضي.

كما يعود إلى تراجع الإيرادات الأخرى بنسبة 92 % لتصل إلى 4.2 مليون درهم مقابل 50.1 مليون درهم خلال عام 2016.



وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22%.