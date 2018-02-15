هواوي ترتقي للمرتبة 25 ضمن مؤشر Global 500 لـ2018

أصدرت شركة "براند فاينانس" العالمية للاستشارات، قائمتها الخاصة بأهم العلامات التجارية في العالم من حيث القيمة خلال العام 2018، بحسب مؤشر Global 500.

واحتلت شركة "هواوي" المرتبة 25 ضمن الترتيب بقيمة بلغت 38.046 مليار دولار، محققةً نمواً في قيمة علامتها التجارية بنسبة تجاوزت 50%.

وتعمل "براند فاينانس" على إجراء تقييم آلاف العلامات التجارية العالمية الشهيرة بشكل سنوي، وتخضع عملية الاختيار لمعايير صارمة تتبعها الشركة وفق مؤشر قوة العلامات التجارية BSI ونواحي الولاء للعلامات التجارية والاستثمارات التسويقية وغيرها.

ويعد الإعلان السنوي لمؤشر "براند فاينانس" محط اهتمام ومتابعة كبيرة، حيث يعكس دخول الشركات العالمية ضمن تصنيف القوة التي تتمتع بها هذه الشركات على مختلف الصعد، إلى جانب الحضور العالمي الكبير الذي تحققه قيمة هذه العلامات التجارية.

وفيما يلي المراتب التي احتلتها هواوي ضمن المؤشر في الفترة بين 2016 و2018:

المرتبة 47 ضمن مؤشر Global 500 لعام 2016

المرتبة 40 ضمن مؤشر Global 500 لعام 2017

المرتبة 25 ضمن مؤشر Global 500 لعام 2018

وإلى جانب التقدم السنوي الذي تحرزه "هواوي" ضمن تصنيف مؤشر Global 500، نجحت الشركة في تسجيل حضورها ضمن قائمة "براندز" لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، ومؤشر "إنتربراند" لأفضل 100 علامة تجارية.