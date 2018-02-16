مفاجأة.. في قطاع المال والأعمال شركات "نبيلة"!

نشر معهد Ethisphere قائمة الشركات الأكثر أخلاقية في العالم للعام 2018، والتي تم على أساسها تكريم 135 شركة من 23 دولة و57 صناعة، لدورها في الدفع نحو التغيير الإيجابي في مجتمع الأعمال والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وعملها على تعظيم تأثيرها بكل الطرق الممكنة.

ويعد المعهد إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة في تحديد معايير ممارسات العمل الأخلاقي وتطويرها. ومنذ العام 2007 كرم Ethisphere الشركات الأكثر أخلاقية في العالم والتي يعترف بدورها الكبير في التأثير والعمل النزيه.

ويقال إن النزاهة والاستقامة، وإن كانت تبدو للوهلة الأولى ضرباً من المثاليات في عالم الأعمال القائم على النفعية والربحية المطلقتين، تبقى عامل استمرارية أساسياً للشركات، فمهما تعاظم حجم الشركات وقفزت قيمها السوقية لا تلبث أن تتهاوي وتهبط من القمة سريعاً بمجرد أن تطالها فضيحة أخلاقية ما، كالعنصرية أو الفساد أو الاختلاسات أو الغش في مواد الصنع وغيرها.

وقد أثبتت الشركات الأكثر أخلاقية في العالم أن العمل بنزاهة يفضي إلى تعزيز الأداء المالي بشكل أكبر، وقد أظهرت الأبحاث أن أداء الشركات المدرجة ضمن قائمة الشركات الأكثر أخلاقية في العالم، عند قياسه مقابل المؤشرات، قد فاق أداء المؤشر الأميركي للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة “U.S. Large Cap Index” على مدار الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 10.72%، وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 4.88%، ويبرز معهد Ethisphere ذلك الأمر باعتباره تفوقاً أخلاقياً.

وطغت على قائمة الأكثر أخلاقية في العالم، قطاعات مثل التأمين والرعاية الصحية والاستشارات والصناعة والتقنية، فيما كان من اللافت هيمنة الشركات الأميركية على التصنيف.

وجاء على رأس القائمة للعام الجاري:



1- شركة 3M الأميركية للصناعة

2- شركة Accenture الإيرلندية لخدمات الاستشارات

3- شركة Adobe الأميركية للبرمجيات

4- Aflac الأميركية للتأمين على الحوادث والحياة

5- Allstate الأميركية لتأمين العقارات

6- Alyeska pipline الأميركية للطاقة

7- Anthem الأميركية للتأمين الصحي

8- Applied materials الأميركية للإلكترونيات

9- APTIV البريطانية للسيارات

10- Arthur J. Gallagher الأميركية للتأمين

وتضمنت القائمة أيضاً أسماء شركات عالمية شهيرة كـCanon وDell وGE وHilton وIntel وNokia، فيما لوحظ غياب معظم الشركات العالمية الكبرى خاصة في قطاع التكنولوجيا مثل Apple وSamsung.

ويرتكز تقييم الشركات الأكثر أخلاقية في العالم على إطار نسبة الأخلاقيات “Ethics Quotient” الذي طوّره Ethisphere، والذي يوفر طريقة كمية لتقييم أداء الشركات بطريقة موضوعية ومتسقة وموحدة.

وتوفر المعلومات المجمعة نموذجاً شاملاً لمعايير محددة تتعلق بالكفاءات الرئيسية، بدلاً من جميع جوانب الحوكمة المؤسسية والمخاطر والاستدامة والامتثال والأخلاقيات، وتقسم الدرجات عادةً إلى خمس فئات: برنامج الأخلاقيات والامتثال، والمواطنة والمسؤولية المؤسسية، وثقافة الأخلاقيات، والحوكمة، والقيادة والإبداع والسمعة.

وتُمنح الدرجات لجميع الشركات المشاركة في عملية التقييم، مع تزويدها بأفكار ورؤى قيمة يُسترشد بها للحاق بركب المؤسسات الرائدة في هذا المجال.