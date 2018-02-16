نستله تحقق نتائج دون التوقعات في 2017

قالت شركة نستله السويسرية للأغذية، إنها تتوقع نمو مبيعات العمليات القائمة بين 2 و4% في العام الحالي بعد زيادة بنسبة 2.4% في 2017، كما أثرت مخصصات انخفاض قيمة الشهرة في قطاع العناية بالبشرة على صافي الأرباح.

وكان نمو المبيعات القائمة في العام الماضي، الذي يستبعد تأثير الاستحواذ وتقلبات العملة، هو الأضعف للشركة منذ بداية تسجيل البيانات في عام 1996، وجاء أقل من أدنى التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين والذي بلغ 2.6%.

ومن المرجح أن تدعم التوقعات الحذرة وضعف الأداء موقف المستثمر النشط شركة ثيرد بوينت التي تضغط على نستله كي تسرع في التحول إلى شركة غذاء صحي أفضل أداء.

وقالت نستله إنها قررت عدم تجديد اتفاق مساهمين مع لوريل بعد يوم 21 مارس/آذار للإبقاء على "جميع الخيارات المتاحة"، لكنها ذكرت أنها لا تنوي زيادة حصتها البالغة 23%، وستظل ملتزمة تجاه شركة مستحضرات التجميل.

ونمت مبيعات نستله من العمليات القائمة 1.9% في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يقل بكثير عن 2.85 بالمئة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز.

وانخفض صافي الربح للعام بأكمله 16% إلى 7.2 مليار فرنك سويسري (7.76 مليار دولار)، وهو ما يقل عن متوسط التوقعات البالغ 9.625 مليار فرنك.

واقترحت الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 2.35 فرنك للسهم في سنة 2017، وهو ما يقل أيضا عن متوسط التوقعات البالغ 2.40 فرنك في الاستطلاع.