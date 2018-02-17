إيني تبيع حصصا في حقل ظُهر مع استبدال 10% بأصول

قال المدير المالي لإيني الإيطالية إن الشركة أكملت بيع حصص في حقل ظُهر المصري وإن بيع حصة إضافية نسبتها 10% في الحقل سيكون فرصة لاستبدالها بأصول أخرى.



وبشأن عرقلة تركيا لعمل سفينة حفر، قال الرئيس التنفيذي للشركة إن بئر امتياز قبرص رقم 3 يقع في منطقة اقتصادية حصرية وإن هناك آبارا أخرى في المنطقة لم تحدث مشاكل بشأنها من قبل، وفقا لوكالة "رويترز".



وأضاف أن الموقف فيما يتعلق بتعطيل السفينة "ليس تحت سيطرتنا".

