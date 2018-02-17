قال المدير المالي لإيني الإيطالية إن الشركة أكملت بيع حصص في حقل ظُهر المصري وإن بيع حصة إضافية نسبتها 10% في الحقل سيكون فرصة لاستبدالها بأصول أخرى.
وبشأن عرقلة تركيا لعمل سفينة حفر، قال الرئيس التنفيذي للشركة إن بئر امتياز قبرص رقم 3 يقع في منطقة اقتصادية حصرية وإن هناك آبارا أخرى في المنطقة لم تحدث مشاكل بشأنها من قبل، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضاف أن الموقف فيما يتعلق بتعطيل السفينة "ليس تحت سيطرتنا".
إيني تبيع حصصا في حقل ظُهر مع استبدال 10% بأصول
قال المدير المالي لإيني الإيطالية إن الشركة أكملت بيع حصص في حقل ظُهر المصري وإن بيع حصة إضافية نسبتها 10% في الحقل سيكون فرصة لاستبدالها بأصول أخرى.