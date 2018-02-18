الأندلس العقارية تسدد مبكراً دفعة تمويل لصالح "الراجحي"

أعلنت الأندلس العقارية عن قيامها بإتمام إجراءات السداد المُبكر للأقساط المتبقية من التمويل الذي حصلت عليه من بنك الراجحي بقيمة 100 مليون ريال، بهدف تمويل 60% من تكاليف إنشاء مشروع فندق Staybridge جدة الأندلس مول.

وبلغ إجمالي المبلغ الذي تم سداده للأقساط المُتبقية 73 مليون ريال بتخفيض قدره 7 ملايين ريال.

وكان من المفترض جدولة سداد هذه المبالغ حتى مايو من عام 2023.

وأوضحت الشركة أن السداد قد تم من المتحصلات النقدية لبيع الأصول العقارية الخاصة بالصندوق العقاري الأهلي ريت.

وتهدف الأندلس العقارية من سداد هذا التمويل إلى تخفيف الأعباء المالية عليها فضلاً عن خفض نفقات هذا التمويل.