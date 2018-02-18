"إشراق" تتحول للربحية في الربع الرابع بـ32 مليون درهم

تحولت "إشراق العقارية" إلى الربحية في الربع الأخير من العام الماضي لتحقق أرباحا بقيمة 32 مليون درهم، مقارنة مع خسائر في الفترة المقابلة من عام 2016 بلغت نحو 150 مليون درهم.

كما حققت الشركة أرباحا سنوية بلغت 32 مليون درهم العام الماضي، مقابل خسائر خلال العام الأسبق بلغت نحو 300 مليون درهم.

يشار إلى أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منح في ديسمبر الماضي إشراق العقارية الحق في تملك الأراضي والعقارات في أنحاء الإمارة كافة، ليصبح بإمكان الشركة الاستحواذ على الأراضي والعقارات خارج نطاق مناطق الاستثمار في أبوظبي.

الأمر الذي شكل نقطة تحول لخطط النمو طويلة الأمد لـ"إشراق"، ستمكنها من توسيع أعمالها بشكل كبير في نطاق أبوظبي.

وحققت إشراق تقدما كبيرا في مفاوضاتها مع شركة ريم للاستثمار فيما يخص الصفقة المتعلقة باستحواذ "ريم للاستثمار" لحصة استراتيجية في "إشراق"، والتي من المرتقب أن يتم إنجازها خلال الربع الثاني منهذا العام .

ومن المتوقع أن تؤدي تلك الصفقة إلى تحويل "إشراق" إلى ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في سوق أبوظبي المالية.