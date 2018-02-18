عذيب للاتصالات تعلن خفض خسائرها لأقل من 50% من رأسمالها

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GOجو" عن انخفاض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس مالها حيث أصبحت قيمة خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره 225.95 مليون ريال سعودي وذلك بنسبة 47.82% من رأسمالها بعد التخفيض كما في 13-02-2018.

حيث كانت قيمة خسائرها المتراكمة لتصبح مبلغ وقدره 175.95 مليون ريال سعودي وذلك بنسبة 37.24% من رأسمالها قبل سحب الضمان البنكي من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والبالغ قيمته 50 مليون ريال سعودي بتاريخ 2018/02/12.

ويعود السبب الرئيس في تخفيض نسبة خسائر الشركة إلى تخفيض رأس المال إلى 472.5 مليون ريال سعودي، حيث تم إطفاء 157.5 مليون ريال سعودي من الخسائر المتراكمة في رأس المال وذلك بقيمة الأسهم الملغاة طبقا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ 13-02-2018، ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

هذا وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن #هيئة_السوق_المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23-01-1438 هـ الموافق 24-10-2016.