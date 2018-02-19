المحكمة الإنجليزية ترفض طلبات دانة غاز في نزاع الصكوك

أعلنت شركة دانة غاز أن المحكمة الإنجليزية العليا رفضت كافة حججها وطلباتها بخصوص نزاعها القانوني بشأن صكوكها الدولية بقيمة 700 مليون دولار.

وذكرت الشركة أن قاضي المحكمة رفض إلغاء حكمه في نوفمبر الماضي وأعلن صحة ونفاذ اتفاقية شراء الصكوك التي تريد دانة غاز إلغاءها.

كذلك من الأمور والطلبات التي رفضها القاضي طلب الشركة بأن تنظر محاكم دولة الإمارات في صحة الصكوك. ورفض أمر المنع الوقائي الذي يمنع الدائنين من المطالبة بالسداد.

كما أمر القاضي بوقف الدعاوى المقامة في جزر العذراء البريطانية، والمتعلقة بالصكوك.

وذكرت دانة غاز أنها ستتقدم بطلب لدى محكمة الاستئناف الإنجليزية للسماح لها باستئناف هذه القرارات.

وكانت شركة "دانة غاز" قد حققت أرباحا" صافية بلغت 305 ملايين درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع خسائر صافية بلغت 323 مليون درهم بنهاية العام 2016.

وعزت الشركة هذه الأرباح إلى تحسن الإنتاج وارتفاع أسعار البيع الفعلية للسوائل النفطية، إضافة إلى التسوية التي تمت مع حكومة إقليم كردستان العراق.

لكن مع ذلك، منيت الشركة بخسائر صافية خلال الربع الأخير من العام 2017، بلغت 153 مليون درهم، مع الإشارة إلى أن هذه الخسائر تقلصت بالمقارنة مع الربع المماثل من 2016 والتي بلغت 418 مليون درهم.