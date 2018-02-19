بنوك محلية ودولية تمول "الغاز العُمانية" بمليار دولار

ذكرت مصادر لرويترز أن شركة الغاز العُمانية تعتزم الحصول على قرض بقيمة مليار دولار، لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة إضافية من بنوك محلية ودولية، وذلك لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركة وشراء أصول من الحكومة.

وسيقوم بتمويل القرض كل من بنك مسقط و JPMorgan و Natixis و Sumitomo Mitsui.

يُذكر أن الشركة ستقوم بسداد القرض من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي.

ومن المُتوقع أن تجمع المزيد من الأموال لخطط النفقات الرأسمالية الإضافية في الفترة القادمة.

وكانت أعلنت "بي.بي" بدء الإنتاج من حقل خزان للغاز في سلطنة عمان في سبتمبر الماضي، وهو السادس والأكبر بين سبعة مشاريع جديدة بقطاع المنبع للشركة البريطانية العملاقة تقرر لها أن تبدأ الإنتاج في العام الحالي.

يأتي الإنتاج في الحقل بعد مشروعي أون شور كومبريشن وجونيبر في ترينداد، والمرحلة الأولى من مشروع غرب دلتا النيل في مصر، وبيرسيفوني في أستراليا، ومشروع كواد 204 بمنطقة غرب شتلاند. ويبقي فقط مشروع ظُهر الذي تديره إيني في مصر والذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية العام.

ومن المتوقع أن تقدم تلك المشروعات السبعة مساهمة كبيرة في الإنتاج الذي تتوقع بي.بي إضافته بحلول 2020 والبالغ 800 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، وهو ما يعوض وزيادة أثر الانخفاض في المحفظة الأساسية ومن ثم يساهم في زيادة الإنتاج، كما يساهم مع هوامش الربح الأعلى من متوسط المحفظة في زيادة التدفقات النقدية.