تراجع أرباح "إسمنت المدينة" الفصلية إلى 24 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة إسمنت المدينة في الربع الرابع من 2017 بنسبة 48% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الأسبق لتبلغ حوالي 24 مليون ريال.

وجاءت الفصلية أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 34 مليون ريال.

أما على مدار العام الماضي بأكمله فقد تراجعت الأرباح السنوية بنسبة 56% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 93 مليون ريال.

وقالت شركة #اسمنت_المدينة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض المبيعات والزيادة في تكلفة المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية على الرغم من انخفاض مخصص الزكاة والمصاريف البيعية وارتفاع الإيرادات الأخرى وأرباح التغيير في القيمة العادلة للاستثمار.