صفقة ستحول "إشراق" لثاني أكبر شركة عقارية بسوق أبوظبي

تمضي #ريم_للاستثمار في طريقها للاستحواذ على حصة استراتيجية في شركة #إشراق العقارية، بعد أن تحقق تقدم كبير على مدار العام الماضي في ما يتعلق بهذه الصفقة.

وأعلنت "إشراق" في بيان أمس الأحد، أن "من المرتقب إنجاز هذه الصفقة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ويتوقع أن تحول إشراق إلى ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في سوق أبو ظبي المالية"، بحسب ما نقلته صحيفة "الحياة".

وأكدت الشركة أن "المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، منحها في ديسمبر 2017 الحق في تملك الأراضي والعقارات في كل أنحاء الإمارة، وبذلك أصبح بإمكانها الاستحواذ على الأراضي والعقارات خارج نطاق مناطق الاستثمار في أبوظبي، ما شكل نقطة تحول لخطط النمو طويلة الأمد للشركة، ستمكنها من توسيع أعمالها بشكل كبير في نطاق أبو ظبي".

وأكدت "إشراق" أنها حققت عدداً لافتاً من الإنجازات وخطت خطوات مهمة على صعيد التطوير العقاري خلال العام 2017، شملت إطلاق أعمال بناء مشروع #مارينا_رايز في جزيرة الريم، ويضم 233 شقة ومن المتوقع إنجازه وتسليمه نهاية الربع الرابع 2019.

وأنجزت الشركة التصاميم الخاصة بمشروع "جميرة رايز" ضمن قرية جميرة الدائرية في إمارة دبي، وتتطلع إلى ترسية عقود البناء لمشروع "غايتواي" بين جسر المقطع وجسر الشيخ زايد في أبوظبي، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأضافت: "حقق مشروع نوران مارينا للشقق الفندقية، المملوك بالكامل لإشراق خلال 2017، نسبة إشغال مرتفعة بلغت 91.4% مقارنة بـ85.4% في 2016، كما تمكنت من توظيف كامل رأس مالها في استثمارات مدرة للدخل لتعزيز عائداتها".