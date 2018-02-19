"أدنوك" تبيع 20% في امتياز حقلين بحريين لمصفاة إسبانية

أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" حق الامتياز لـ20% من حقلين بحريين لمصفاة Cepsa الإسبانية مقابل رسوم بمليار ونصف المليار دولار، علما أن صندوق مبادلة للاستثمار يمتلك جزءا من الشركة الإسبانية.



وتبلغ مدة العقد أربعين عاما، وهو الثاني الذي توقعه "أدنوك" هذا الشهر، حيث حصلت مجموعة من الشركات الهندية على حصة 10% في امتياز حقل بحري آخر مقابل 600 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن "أدنوك" قررت تجزئة الامتياز البحري الحالي والذي ينتهي الشهر المقبل، إلى ثلاثة مناطق امتياز منفصلة ومنح امتيازات بحصة 40% لكل منها.