"إسمنت العربية" توصي بتوزيع أرباح 10% للنصف الثاني 2017

أوصى مجلس إدارة شركة "إسمنت العربية" بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 10% من رأس المال (ما يعادل ريالا للسهم) كأرباح عن النصف الثاني 2017.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، أن إجمالي المبلغ الموزع 100 مليون ريال، علماً أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100 مليون سهم.

إسمنت المدينة

وفي سياق منفصل، تراجعت أرباح شركة إسمنت المدينة في الربع الرابع من 2017 بنسبة 48% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الأسبق لتبلغ حوالي 24 مليون ريال.

وجاءت الأرباح الفصلية أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 34 مليون ريال.

أما على مدار العام الماضي بأكمله، فقد تراجعت الأرباح السنوية بنسبة 56% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 93 مليون ريال.