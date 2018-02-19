"سيكو" تطرح أول هاتف في السوق المصري بـ 4200 جنيه

أعلنت الشركة المصرية لصناعات السليكون #سيكو_مصر، إطلاق أول هاتف يحمل شعار "صنع في مصر".

وقال رئيس الشركة، محمد سالم، إن الهاتف الذي أطلقته الشركة يجمع بين التكنولوجيات الحديثة والمتقدمة والسعر التنافسي، مشيراً إلى أنه منذ اليوم الأول الذي بدأت فيه سيكو تصنيع التلفون المحمول وهي تراهن على المستهلك المصري الذي يسعى دائما للوقوف خلف منتج بلاده الوطني الذي يتمتع بجودة ومواصفات تضاهي مثيلاتها المستوردة من خلال باقة من الهواتف المحمولة والتي تناسب كل شرائح المجتمع وتبدأ أسعارها من 200 جنيه وصولاً إلى 4200 جنيه.

وأضاف "إن #SICO تفخر أيضا بشراكتها مع شركات المحمول الأربع في السوق المصرية، بداية من الشركة المصرية للاتصالات، وفودافون وأورنج واتصالات مصر، بالإضافة إلى شركاء النجاح في منظومة الترويج للهاتف المصري، سواء كانت الهيئة القومية للبريد وباقي شركاء الأعمال والموزعين المنتشرين في كافة ربوع مصر".

وأشار إلى أن الهاتف المصري أصبح من اليوم متوافرا في الأسواق ولدى التجار والمحلات التجارية، بحيث يمكن للمستهلكين الاطلاع عليه والتعرف على خصائصه الفريدة التي تجمع بين أحدث التكنولوجيات، سواء الكورية والصينية في هاتف فريد من نوعه يرفع شعار "صنع في مصر".

وتابع: "إن نسبة المكون المحلي في الهاتف الجديد 45%، وسيتم طرح الهاتف الجديد "SICO" في ثمانية طرازات مختلفة وبأسعار تناسب كل شرائح المجتمع، ويدعم تقنيات الجيل الرابع، ويعمل بنظام "أندرويد"، إضافة إلى عدد كبير من أبرز التطبيقات مثل "فيسبوك" و "واتساب" وغيرها من التطبيقات المختلفة.

وأوضح أنه تم إطلاق شبكة قوية من مراكز الدعم الفني لأول #هاتف_محمول_مصري، تصل في إجماليها إلى 31 مركز خدمة عملاء وصيانة منتشرة في كل أنحاء الجمهورية ، مؤكدا على ثقته في الشعب المصري الذي بادر بحجز آلاف من المحمول المصري فور فتح باب الحجز.