"ماجد الفطيم" تعلن خطة لافتتاح 100 متجر كارفور في مصر

وقعت شركة "ماجد الفطيم" اتفاق تعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بهدف إنشاء 100 متجر كارفور للتجزئة بنظام المناطق الاستثمارية في مختلف محافظات مصر.

وقع الاتفاق الرئيس الإقليمي في مصر لدى شركة " #ماجد_الفطيم للعقارات" عبد الله النقراشي مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، واللواء مصطفى أمين، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

وتلتزم شركة ماجد #الفطيم من خلال متاجرها لعلامة كارفور التي يصل عددها حاليا إلى 37 متجرا في #مصر بتوفير أوسع مجموعة من المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية لمحاربة تضخم الأسعار التي تواجه المجتمع المصري، وتقديم خيارات لا مثيل لها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، فضلًا عن السلع المنزلية المتعددة. وتركز كارفور للعمل مع الموردين والمزارعين المحليين لتوفير هذه المنتجات والسلع.