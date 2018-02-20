بعد الصفقة مع Clariant.. قرض بـ3 مليارات دولار لـ"سابك"

أفادت وكالة رويترز أن شركة سابك حصلت على قرض تجسيري مجمع بقيمة 3 مليارات دولار.

ولم تتضح الغاية من القرض، إلا أن من الجدير بالذكر أن سابك كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن صفقة شراء 25% من عملاق البتروكيماويات السويسرية Clariant .

وقالت "سابك" في بيان لها على "تداول" في 25 يناير الماضي، إن ذلك تم عن طريق تمويل من البنوك الخارجية، مبينة أن مبلغ الشراء لا يتجاوز 10% من صافي أصولها وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مدققة.

وأوضحت أن نشاط شركة (Clariant AG) السويسرية يتمثل في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة ذات العلاقة بالمحفزات والموارد الطبيعية والتغليف، مبينة أن الشركة تمتلك 80 مصنعاً يبلغ مجموع إنتاجها 4 ملايين طن متري في السنة.

وأضافت أن هذه الصفقة تأتي ضمن منهجيتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تنويع منتجاتها وتقديم حلول مبتكرة لزبائنها.

وأشارت إلى أن هذه الصفقة تخضع للإجراءات النظامية الواجب اتباعها، مبينة أن الأثر المالي سيظهر على النتائج المالية للشركة خلال الربع الأول لعام 2018.