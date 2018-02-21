ارتفاع صافي أرباح سامبا الفصلية 11.4% لـ1.2 مليار ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة سامبا المالية إلى 1.214 مليار ريال، في الربع الأخير من 2017، بنسبة 11.38%، مقارنة بـ1.090 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2016، فيما تراجع الأرباح بنسبة 7.19%، مقارنة بأرباح الربع السابق.

وأرجعت #مجموعة_سامبا ارتفع أرباح الربع الرابع بنسبة 11.4% للزيادة في إجمالي الدخل من العمليات بنسبة 6.0٪، وذلك بسبب زيادة صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 16.3%. وارتفاع في الدخل من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ودخل المقتناة لغير المتاجرة ودخل العمليات الأخرى، يقابله انخفاض في دخل الأتعاب والعمولات ودخل تحويل العملات ودخل مكاسب استثمارات المتاجرة، كما انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.4٪.

وخلال الربع الرابع بلغ إجمالي أرباح #سامبا 1.9 مليار ريال، مقابل 1.79 مليار ريال، في الربع الرابع من 2016، بنسبة نمو بلغت 6.02%.

وبلغ صافي #أرباح المجموعة خلال العام الماضي 5.024 مليار ريال، مقابل 5.006 مليار ريال، في 2016، بنمو طفيف 0.36%.