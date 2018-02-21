سافكو توزع ريالا للسهم عن النصف الثاني من 2017

أوصى مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) بتوزيع أرباح نقدية بمعدل ريال عن السهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2017. وتأتي هذه التوزيعات بارتفاع عن 75 هللة في النصف الأول لكن بمستوى مماثل للفترة نفسها من 2016.

وأوضح بيان الشركة أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10% وستكون التوزيعات مطابقة لعدد الأسهم المستحقة للأرباح وهي 416,666,666 سهماً.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.