نمو أرباح "أجيليتي" الفصلية 23% لـ19.3 مليون دينار

أعلنت شركة "أجيليتي" عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 محققة صافي أرباح بقيمة 68.5 مليون دينار كويتي بما يعادل 54.4 فلس للسهم الواحد، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالنتائج المالية لعام 2016.

وقد بلغت إيرادات الشركة 1,407مليون دينار كويتي، والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 135.2 مليون دينار كويتي.

أما عن نتائج الربع الرابع من العام، فقد بلغ صافي الأرباح 19.3 مليون دينار بواقع 15.3 فلس للسهم الواحد، بزيادة 22.5% عن نفس الفترة من عام 2016.

بينما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 37.6 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من عام 2017 بزيادة نسبتها 19.8%.

توصيات مجلس الادارة

هذا وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15% (15 فلسا للسهم الواحد) وأسهم منحة بقيمة 15% (15 أسهم لكل 100 سهم)، وهذه التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة.

أهم الإنجازات

- ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17.4% وذلك نتيجة الأداء القوي لمجموعة شركات البنية التحتية.

- نمو صافي الأرباح وربحية السهم بنسبة 16%و16.6% بحسب الترتيب.

- نمو صحي في التدفقات النقدية التشغيلية، ونمو محدود في التدفق النقدي الحر بسبب الاستثمار لتنمية الأعمال التجارية.

- توزيعات أرباح متوازنة تأخذ في الاعتبار تطلعات المساهمين دون إعاقة نمو الأعمال.

- زيادة في الاقتراض لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية مما نتج عنه صافي دين بقيمة 93.2 مليون دينار كويتي.

- تسوية النزاع القضائي مع وزارة العدل الأميركية.